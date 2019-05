ملخص أحداث عرض سماك داون الأخير 10-4-2019 كوفي ضد درو ماكنتاير (ابطال جدد + عرض اسطوري)...

عرض سماك داون الأخير 10-4-2019، يبدأ العرض بظهور بطل الـ WWE الجديد كوفي جنستون وسط فريقه The New Day ويستمر الحديث عن الحزام وعن بيكي لينش صاحبة حزامي سماك داون والرو للسيدات إلى أن يقاطعهم فريق البار المكون من شيماس وسيزارو ليتحدوهم في مباراة سداسية فريق نيو داي مقابل فريق البار واللاعب الثالث الذي سينضم للفريق لخوض المباراة هو درو ماكنتاير.

كما شهد العرض ظهور راندي أورتن من العدم ليطيح بمصطفى علي بعد الفوز في مباراته الثلاثية وكذلك ظهور كيفين اوينز ينقض على روسيف بعد خسارته في نفس المباراة.

أي كونيك يحتفظان بحزام البطولة الزوجية للسيدات

في أول ظهور لهم وبعد فوز فريق اي كونيك بحزام البطولة في مهرجان الأحلام منذ يومين قدما تحدى مفتوح لمواجهة أي فريق يطلب التحدي على البطولة وبالفعل واجها كل من Peyton Royce و Billie Kay واستطاع الفريق الأول الفوز بالمباراة والاحتفاظ بحزام البطولة.

The Hardy boys يقتنصان حزام بطولة الزوجي من The Usos

واجه فريق The Usos حامل لقب بطولة الزوجي الأخوين مات وجيف هاردي، وشهدت المباراة سيطرة قوية من الفريقين لبعض الوقت إلى أن فاز الأخير وأصبح اللقب في حوزة The Hardy boys.

وبعد أن انتهت المباراة ظهر THE FREAK ليطرح بالأخوين جيف ومات هاردي حاملي اللقب الجدد أرضًا.

The New Days يتفوقان على درو ماكنتاير وفريق البار

في المباراة التي جمعت فريق The New Days ومن ضمنهم كوفي كنجستون حامل حزام بطول الـ WWE، ضد فريق شيماس وسيزارو ودرو ماكنتاير، استطاع فريرق The New Days بعد مباراة شيقة ومثيرة أن يفوز في نهايتها على الفريق الثاني.