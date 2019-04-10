الان نتيجة عرض راسلمينيا 35 الان بتاريخ اليوم الاثنين 8/4/2019 راسلمينيا 35 أونلاين مهرجان المصارعة الحرة الحدث الأكبر في عالم المصارعة الحرة مصارعة اون لاين عرض مهرجان راسلمينيا 35 اليوم 8-04-2019 wwe wrestlemania live ، الذي يحصد الملايين من المشاهدات كل عام،عرض wwe Wrestlemania يأتي عرض الرو فى اول ساعات يوم يوم الاثنين من كل أسبوع ويليه Smackdown يوم الثلاثاء أسبوعياً،تعرض المصارعة الحرة على أكثر من عرض ومن أهمهم عرض ال Raw و عرض Smackdown وهما العرضان الأساسيان

عرض راسلمينيا 35 و يذاع مهرجان عرض Wrestlemania 35 علي الهواء مباشرة بدون تقطيع من خلال قنوات اليوتيوب التي تعمل عبر الجوال من داخل ملعب الموتيليوم شرق روثرفورد ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية

نتائج عرض راسلمينيا 35

يمكننا التعرف على نتائج عرض راسلمينا 35 مهرجان الاحلام من خلال التقرير التالي:-

مباريات عرض رسلمينيا 2019

النزال الأول{ على بطولة WWE العالمي بروك ليسنر وسيث رولينز. النزال الثاني { بطولة سيدات سماك داون والرو روندا . روزي X تشارلوت فلير X بيكي لينش النزال الثالث{ بطولة WWE دانيال براين X كوفي كينغستون . النزال الرابع :- ديف باتيستا X تربل اتش . النزال الخامس:–. ذا ميز X شين مكمان النزال السادس:-. رومان رينز X درو ماكنتاير النزال السابع :- معركة أندريه العملاق . النزال الثامن :- راندي اورتن X اي جي ستايلز . النزال التاسع { بطولة الولايات المتحدة الأمريكية . ساموا جو X ري ميستريو النزال العاشر { مباراة وداع كيرت انجل بارون كوربن X كيرت انجل . النزال الحادي عشر { بطول الوزن المتوسط بودي مورفي X توني نيس . النزال الثاني عشر{ بطولة القارات بوبي لاشلي X “شيطان” فين بالور . النزال الاخير:- معركة ملكية للنساء .

ملخص نتائج عرض الرسلمينيا 35 الرئيسي