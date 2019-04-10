الان نتيجة عرض راسلمينيا 35 الان بتاريخ اليوم الاثنين 8/4/2019 راسلمينيا 35 أونلاين مهرجان المصارعة الحرة الحدث الأكبر في عالم المصارعة الحرة مصارعة اون لاين عرض مهرجان راسلمينيا 35 اليوم 8-04-2019 wwe wrestlemania live ، الذي يحصد الملايين من المشاهدات كل عام،عرض wwe Wrestlemania يأتي عرض الرو فى اول ساعات يوم يوم الاثنين من كل أسبوع ويليه Smackdown يوم الثلاثاء أسبوعياً،تعرض المصارعة الحرة على أكثر من عرض ومن أهمهم عرض ال Raw و عرض Smackdown وهما العرضان الأساسيان
عرض راسلمينيا 35 و يذاع مهرجان عرض Wrestlemania 35 علي الهواء مباشرة بدون تقطيع من خلال قنوات اليوتيوب التي تعمل عبر الجوال من داخل ملعب الموتيليوم شرق روثرفورد ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية
نتائج عرض راسلمينيا 35
يمكننا التعرف على نتائج عرض راسلمينا 35 مهرجان الاحلام من خلال التقرير التالي:-
مباريات عرض رسلمينيا 2019
|النزال الأول{ على بطولة WWE العالمي
|بروك ليسنر وسيث رولينز.
|النزال الثاني { بطولة سيدات سماك داون والرو روندا .
|روزي X تشارلوت فلير X بيكي لينش
|النزال الثالث{ بطولة WWE
|دانيال براين X كوفي كينغستون .
|النزال الرابع :-
|ديف باتيستا X تربل اتش .
|النزال الخامس:–.
|ذا ميز X شين مكمان
|النزال السادس:-.
|رومان رينز X درو ماكنتاير
|النزال السابع :-
|معركة أندريه العملاق .
|النزال الثامن :-
|راندي اورتن X اي جي ستايلز .
|النزال التاسع { بطولة الولايات المتحدة الأمريكية .
|ساموا جو X ري ميستريو
|النزال العاشر { مباراة وداع كيرت انجل
|بارون كوربن X كيرت انجل .
|النزال الحادي عشر { بطول الوزن المتوسط
|بودي مورفي X توني نيس .
|النزال الثاني عشر{ بطولة القارات
|بوبي لاشلي X “شيطان” فين بالور .
|النزال الاخير:-
|معركة ملكية للنساء .
ملخص نتائج عرض الرسلمينيا 35 الرئيسي
- النزال الأول: لقب WWE العالمي فوز سيث رولينز علي حساب بروك ليسنر.
- النزال الثاني فوز أي جي ستايلز علي حساب راندي أورتن.
- النزال الثالث: بطولة زوجي سماكداون فوز فريق الأوسوز علي حساب فريق شيمس وسيزارو وفريق نكامورا وروسيف وفريق ريكوشيت وبلاك.
- النزال الرابع: التثبيت أو الاستسلام في أي مكان فوز شين مكمان علي حساب ذا مــــيــــــز.
- النزال الخامس: بطولة زوجي السيدات فوز فريق رويس وكاي علي حساب فريق بانكس وبايلي وفريق نايا وتامينا -وفريق نتاليا وفينيكس.
- النزال السادس: لقب WWE فوز كوفي كينجستون علي حساب دانيال براين.
- النزال السابع: بطولة الولايات المتحدة فوز كبير لساموا جو علي حساب ري مستريو.
- النزال الثامن: تصفية الحسابات فوز رومان رينز علي حساب درو ماكنتير.
- النزال العاشر: فوز وداع انجل بارون كوربين علي حساب كيرت انجل.
- النزال الحادي عشر: بطولة القارّات فين “الشيطان” بالور -يهزم- بوبي لاشلي.
- النزال الثاني عشر: لقب سيدات الرو وسماكداون بيكي لينش -تهزم- روندا راوزي وتشارولت فلير.