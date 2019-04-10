نتيجة ليفربول اليوم |مباراة ليفربول وبورتو| مباراة محمد صلاح اليوم | ماتش ليفربول وبورتو يدخل فريق بورتو البرتغالى لمباراة الذهاب فى دور ال16 بدورى أبطال أوروبا، ويسعى فريق الأبيض والأزرق فى تقديم أداء فنى وبدنى رائعين من أجل تحقيق أفضل نتيجة فى اللقاء المرتقب، كما يأمل فريق التنانين فى الفوز باللقاء ووضع قدما فى التأهل خلال مشواره نحو التتويج باللقب الأوروبى.

وكان فريق بورتو قد تأهل فى صدارة المجموعة الرابعة برصيد 16 نقطة من الفوز فى 5 لقاءات والتعادل فى مباراة واحدة، وكان الفريق قد تواجه أمام نظيره روما فى دور ال16 وخسر فى لقاء الذهاب 2-1، ونجح فى الفوز بمباراة العودة بنتيجة 3-1 بعد أن امتدت المباراة للأشواط الإضافية، وحقق الفريق الفوز فى أخر لقاءاته قبل المواجهة الأوروبية على فريق بوافيشتا 2-0 .

تقام مباراة الليفر وبورتو فى ذهاب دور ال8 بدورى الأبطال يوم الثلاثاء 9/4/2019، وتنطلق صافرة الحكم فى الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 22:00 بتوقيت السعودية الدولى، وبالساعة 19:00 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

ملخص نتيجة ليفربول وبورتو

انتهت مباراة ليفربول وبورتو اليوم بهدفين نظيفين لليفربول

تنقل قنوات bin sport أحداث لقاء الذهاب بين فريقى ليفربول وبورتو فى دور ال8 من دورى أبطال أوروبا، كما تذاع المباراة على قناة hd2 بجانب استوديو تحليلى كبير خاص بالتعليق على أحدم أحداث اللقاء وتحليل المباراة فور الانتهاء.