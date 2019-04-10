موعد مباراة يوفنتوس ضد أياكس والقنوات الناقلة له في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا...

موعد مباراة يوفنتوس ضد أياكس يشهد ملعب يوهان كرويف أرينا بامستردام واحدة من أقوى المباريات التي سوف تجمع بين يوفنتوس وأياكس في مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2018/2019.

يدخل فريق يوفنتوس المباراة متصدرًا الدوري الإيطالي برصيد 84 نقطة حققهم في 31 مباراة، وكان قد فاز الفريق في أخر مبارياته في الدوري ضد فريق ميلان بهدفين مقابل هدف.

فيما يدخل أياكس اللقاء بعد فوزه على فريق فيليم تيلبورج بأربع أهداف مقابل هدف، متصدرًا الدوري الهولندي مؤقتًا في صراع على صدارة الدوري مع أيندهوفن الذي يتأخر عنه بفارق نقطة واحدة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد أياكس اليوم

يفقد فريق يوفنتوس في مباراته ضد أياكس الهولندي خمس نجوم بسبب الإصابة وهم ماتيا برين أندريا بارزالي وكوادرادو ودوجلاس كوستا ومارتن كاسيرس وأخيرًا نجم الفريق كريستيانو رونالدو بعد إصابته في المباراة التي شارك فيها مع منتخب بلاده ضد منتخب صربيا.

و سيواصل المدير الفني للفريق أليجري اعتماده على بونوتشي بجانب روجاني، أما في الهجوم فسيتواجد بيرنارديسكي بجانب ماريو ماندجوكيتش باولو ديبالا. وتضمن قائمة الفريق كل من ” أليكس ساندرو – دانييلي روجاني – ليوناردو بونوتشي – جواو كانسيلو – بليز ماتويدي – إيمري تشان – رودريجو بينتانكور – فيدريكو بيرنارديسكي – ماريو ماندجوكيتش – باولو ديبالا

Advertisements

التشكيل المتوقع لفريق أياكس الهولندي

سيخوض فريق أياكس مباراته القادمة ضد يوفنتوس بقائمته كاملة كما سيلعب المدرب الهولندي إريك تين هاج المباراة بنفس طريقته المعتادة في الدوري حيث سيعتمد على دالي بليند، ماتايس دي ليخت قلبي الدفاع، وفي الهجوم سيتواجد الثنائي ديفيد نيريس وحكيم زياش بجانب دوشان تاديتش، وتضمن قائمة الفريق كل من “أندريه أونانا – نيكولاس تاجليافيكو – دالي بليند – ماتايس دي ليخت – جويل فيلتمان – لاسه شونه – فرنكي دي يونج – ديفيد نيريس – دوني فان دي بيك – حكيم زياش – دوشان تاديتش

موعد مباراة يوفنتوس ضد أياكس

يلتقى الفريقين اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعائرة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك في إطار منافسات دوري أبطال أوروبا في مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأياكس

أما عن القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأياكس فسوف تذاع المباراة على قنوات beIN SPORTS 4, 2 , 12 المشفرة.