نتيجة مباراة ليفربول وبورتو اليوم الثلاثاء 9-4 في ذهاب دور الثمانية من دوري ابطال اوروبا...

انطلقت مباراة الدور ربع النهائي بين ليفربول وبورتو البرتغالي، وينزل ليفربول المباراة مُصمماً على الفوز حيث يأمل للوصول إلى مباراة نصف النهائي واستكمال مشوار البطولة خاصة وأنه على وشك إضاعة الدوري المحلي، وقد سجل في الدقيقة الخامسة كيتا الهدف الأول لصالح ليفربول في شباك بورتو.

مباراة ليفربول وبورتو اليوم

يلعب ليفربول المباراة على ملعبه الخاص الأنفيلد وتُذاع المباراة على قناة بي ان سبورت الرياضية الثانية بتعليق رؤوف خليف، وتأمل الريدز الخروج بنتيجة كبيرة لتعويض النتائج السيئة التي تعرضوا لها في المباريات السابقة لهم في الدوري المحلي.

مباراة ليفربول وبورتو

ويتصدر ليفربول الدوري المحلي بفارق نقطتين عن السيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة وإذا حقق الفوز فيها يستحوذ على الصدارة من جديد، وهنا يأمل محبي وعشاق ليفربول أن يتعثر السيتي في أي مباراة له في الدوري حتى يتمكن صلاح وزملائه من استعادة اللقب مرة أخرى من السيتي.

ليفربول وبورتو “النتيجة”