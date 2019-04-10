نتيجة مباراة ليفربول وبورتو اليوم الثلاثاء 9-4 في ذهاب دور الثمانية من دوري ابطال اوروبا...

انطلقت مباراة الدور ربع النهائي بين ليفربول وبورتو البرتغالي، وينزل ليفربول المباراة مُصمماً على الفوز حيث يأمل للوصول إلى مباراة نصف النهائي واستكمال مشوار البطولة خاصة وأنه على وشك إضاعة الدوري المحلي، وقد سجل في الدقيقة الخامسة كيتا الهدف الأول لصالح ليفربول في شباك بورتو.
مباراة ليفربول وبورتو اليوم
يلعب ليفربول المباراة على ملعبه الخاص الأنفيلد وتُذاع المباراة على قناة بي ان سبورت الرياضية الثانية بتعليق رؤوف خليف، وتأمل الريدز الخروج بنتيجة كبيرة لتعويض النتائج السيئة التي تعرضوا لها في المباريات السابقة لهم في الدوري المحلي.
مباراة ليفربول وبورتو
ويتصدر ليفربول الدوري المحلي بفارق نقطتين عن السيتي الذي يتبقى له مباراة مؤجلة وإذا حقق الفوز فيها يستحوذ على الصدارة من جديد، وهنا يأمل محبي وعشاق ليفربول أن يتعثر السيتي في أي مباراة له في الدوري حتى يتمكن صلاح وزملائه من استعادة اللقب مرة أخرى من السيتي.
ليفربول وبورتو “النتيجة”
- بداية المباراة الآن، ومع حلول الدقيقة الرابعة من اللقاء يتمكن نابي كيتا من احراز هدف التفوق الأول لصالح الريدز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
- الدقيقة 26 ينجح فيرمينو في اضافة الهدف الثاني للريدز بعد تمريرة رائعة من أرنولد يحولها فيرمينو بكل أريحية داخل الشباك
- نهاية أحداث الشوط الأول ليفربول يتفوق آداء ونتيجة ويحطم جدار بورتو الدفاعي في شوط واحد بهدفيين نظيفين
- الدققة 47 كرة عرضية تصل لماني وتسديدة وهدف، ولكن الحكم المساعد يلغيه بداعي التسلل والاعادة تثبت صحة قرار الحكم
- الدقيقة 70: تسديدة من صلاح بجوار القائم
- نهاية اللقاء