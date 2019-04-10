متابعة نتيجة “عرض رسلمينيا 35”..مهرجان الاحلام  راسلمينيا 35| عرض المصارعة سماكداون|...

نتابع معكم الان نتيجة عرض رسلمينيا ، عرض مهرجان راسلمينيا 35 اليوم wwe wrestlemania live، عرض مهرجان راسلمينيا 35 اليوم wwe wrestlemania live ، تعد المصارعة الحرة واحدة من الرياضات التي تلقى الكثير من المشاهدين في مصر والعالم أجمع، مهرجان راسلمينيا 35 حيث ينجذب لها فئة معينة من الجمهور عمومًا والشباب خصوصًا فيهتم الجمهور العاشق لرياضة المصارعة على متابعة كل ما هو جديد حيث تختلف الأحداث أسبوعيًا وتزيد الصراعات بين اللاعبين.

تعرض المصارعة الحرة على أكثر من عرض ومن أهمهم عرض ال Raw و عرض Smackdown وهما العرضان الأساسيان لكل متابعي المصارعة.

يأتي عرض الرو فى اول ساعات يوم يوم الاثنين من كل أسبوع ويليه Smackdown يوم الثلاثاء أسبوعيًا.

عرض رسلمينيا 35

يقام أكثر على مدار السنة بجانب العروض الأساسية للمصارعة، فيأتي مهرجان الرويال رامبل Royal Rumble في شهر يناير من كل عام ويتكون المهرجان من عرض وهو عبارة عن مباراة الرويال رمبل وهي مباراة ملكية يدخلها 30 شخص ويفوز الشخص الذي يظل في الحلبة أخيرًا.

ويليه عرض راسلمينيا Wrestlemania وهو من أهم العروض السنوية التي تقام في فترة من أواخر شهر مارس إلى بداية أبريل وينظم المهرجان ويقام من قبل اتحاد ال دبليو دبليو إي WWE.

موعد وتاريخ عرض رسلمينيا 35

يبحث المهتمين بمشاهدة المصارعة الحرة عن موعد مهرجان Wrestlemania وطريقه متابعته، حيث يحدد الاتحاد الموعد الرسمي للمهرجان وتاريخ عرضه المباشر.

سوف يقام عرض Wrestlemania 35 يوم الأحد الموافق 7 أبريل عام 2019، و تكون المباريات على ملعب الموتيليوم شرق روثرفورد ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

نتيجة عرض رسلمينيا 35

نتابع معكم نتائج عرض مهرجان الأحلام عرض راسلمنيا 35 من خلال التقرير التالي:-

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ملخص نتائج عرض الرسلمينيا 35 الرئيسي

النزال الأول: لقب WWE العالمي فوز سيث رولينز علي حساب بروك ليسنر. النزال الثاني فوز أي جي ستايلز علي حساب راندي أورتن. النزال الثالث: بطولة زوجي سماكداون فوز فريق الأوسوز علي حساب فريق شيمس وسيزارو وفريق نكامورا وروسيف وفريق ريكوشيت وبلاك. النزال الرابع: التثبيت أو الاستسلام في أي مكان فوز شين مكمان علي حساب ذا مــــيــــــز. النزال الخامس: بطولة زوجي السيدات فوز فريق رويس وكاي علي حساب فريق بانكس وبايلي وفريق نايا وتامينا -وفريق نتاليا وفينيكس. النزال السادس: لقب WWE فوز كوفي كينجستون علي حساب دانيال براين. النزال السابع: بطولة الولايات المتحدة فوز كبير لساموا جو علي حساب ري مستريو. النزال الثامن: تصفية الحسابات فوز رومان رينز علي حساب درو ماكنتير. النزال العاشر: فوز وداع انجل بارون كوربين علي حساب كيرت انجل. النزال الحادي عشر: بطولة القارّات فين “الشيطان” بالور -يهزم- بوبي لاشلي. النزال الثاني عشر: لقب سيدات الرو وسماكداون بيكي لينش -تهزم- روندا راوزي وتشارولت فلير.

يبدأ المهرجان بعرض تمهيدي مدة تترواح بين ساعتين لأربع ساعات ويحتوى على استديو تحليلي لأحداث المصارعة الحرة وبعض المباريات التي سوف تقام خلال العرض، وبعدها ننتقل إلى العرض الرئيسي الذي قد تصل مدته إلى 6 ساعات نظرًا لأهمية المهرجان وكثرة المواجهات.

القنوات الناقلة لعرض رسلمينيا 35 لعام 2019

يعرض المهرجان على 3 قنوات باشتراكات شهرية أولهم القناة الرسمية للاتحاد wwe network ومشاهدتها عن طريق اشتراك شهري قيمته 10 دولارات وتبث داخل الولايات المتحدة وأوروبا، وقناة Osn وتكون أيضًا باشتراك قيمته 10 دولارات وتبث لقاطني الشرق الأوسط، وأخيرًا قناة SKY Sport وهي مجانية لكل سكان دول أوروبا فقط.

عرض راسلمينيا 35 , عرض مهرجان راسلمينيا 35 اليوم wwe wrestlemania live , البث المباشر راسلمينيا يوتيوب كورة لايف اون لاين 8-4-2019 فمن المقرر ان يلعب عرض علي ملعب الموتيليوم شرق روثرفورد في الولايات المتحده حيث سوف يكون هناك عرض تمهيدي يتمتد فترته مابين الساعتين الي اربع ساعات , من ثم سوف يكون هناك عرض رئيسي من بين اربع الي ست ساعات , حيث سوف يكون هناك الكثير من مواجهات بين عرضين سماك داون والرو , والتي سوف نتابعها معكم راسلمينيا .

عرض رسلمينيا 35 اون لاين يوتيوب كامل الان أما بالنسبة لمواقيت عرض المهرجان فسيبدأ العرض التمهيدي اليوم الاحد السابع من ابريل في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت مصر وليبيا.

شهد عرض مهرجان الأحلام ريسلمنيا 35 العديد من المباراة المثيرة والمشوقة التي نتج عنها تغيير كبير في ألأحداث وتتويج أبطال جدد لبعض الأحزمة حيث فاز فريق ZackRyder و Brian Myers ببطولة Raw Tag Team Champion و تمكن سيث رولينز من تحقيق فوز كبير بالبطولة العالمية على حساب بروك ليزنر فيما حافظ فريق The Usos على بطولة Smackdown Tag Team Champion.