الآن: نتيجة مباراة ليفربول وبورتو اليوم وفيرمينو يقود الريدز لانتصار في مباراة الذهاب...

يستعد ليفربول لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن وضعته القرعة مع فريق بورتو البرتغالي، ويطمح فريق ليفربول لتحقيق ما فعله الموسم الماضي من الوصوللنهائي البطولة قبل أن يخسر من الملكي، فيما يريد بورتو تحقيق النصر على ليفربول للانتقام من الهزيمة التي تلقاها الموسم الماضي.

موعد مباراة ليفربول وبورتو

وتبدأ المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وكالمعتاد سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق رؤوف خليف ، ويدخل الريدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير في الدوري المحلي.

مباراة ليفربول وبورتو

وتعرض النجم المصري صلاح لانتقادات كثيرة بعد تراجع مستواه التهديفي في المباريات السابقة لكنه أسكت جميع الانتقادات بهدف أكثر من رائع في المباراة الأخيرة التي سجل فيها هدف الفوز للفريق بعد انطلاقه بهجمة عكسية وركل الكرة في الزاوية البعيدة ليستعيد قدرته التهديفية مجدداً قبل لقاء بورتو.

نتيجة مباراة بورتو وليفربول