الآن: نتيجة مباراة ليفربول وبورتو اليوم وفيرمينو يقود الريدز لانتصار في مباراة الذهاب...

يستعد ليفربول لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن وضعته القرعة مع فريق بورتو البرتغالي، ويطمح فريق ليفربول لتحقيق ما فعله الموسم الماضي من الوصوللنهائي البطولة قبل أن يخسر من الملكي، فيما يريد بورتو تحقيق النصر على ليفربول للانتقام من الهزيمة التي تلقاها الموسم الماضي.
موعد مباراة ليفربول وبورتو
وتبدأ المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وكالمعتاد سيتم نقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق رؤوف خليف ، ويدخل الريدز المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير في الدوري المحلي.
مباراة ليفربول وبورتو
وتعرض النجم المصري صلاح لانتقادات كثيرة بعد تراجع مستواه التهديفي في المباريات السابقة لكنه أسكت جميع الانتقادات بهدف أكثر من رائع في المباراة الأخيرة التي سجل فيها هدف الفوز للفريق بعد انطلاقه بهجمة عكسية وركل الكرة في الزاوية البعيدة ليستعيد قدرته التهديفية مجدداً قبل لقاء بورتو.
نتيجة مباراة بورتو وليفربول
- يدخل اللاعبين إلى ملعب المباراة الآن لأداء عمليات الإحماء وسط الجماهير الحاضرة للقاء.
- دخول اللاعبين لملعب المباراة بصحبة حكام المباراة استعداداً لإنطلاق اللقاء المرتقب بين ليفربول وبورتو البرتغالي في دوري الأبطال
- بداية المباراة ليفربول على الجانب الأيمن ويبدأ بهجوم ضاغط وسرعة كبيرة، وفي الدقيقة الرابعة فيرمينو يمهد كرة داخل منطقة الجزاء لصالح كيتا وتسديدة من كيتا والكرة تسكن الشباك والهدف الأول مبكرا والمباراة تشتعل منذ البداية
- الدقيقة 21: محمد صلاح يتخطى مدافع بورتو وينفرد ويسدد كرة ضعيفة تمر بجوار القائم الأيسر والهدف الثاني ضائع من الريدز
- الدقيقة 26: فيرمينو يضيف الثاني ليفربول وأليسون بيكر ينقذ فرصة محققة لبورتو في الدقيقة 30 والتقدم بتهدفين مستمر ومباراة جيدة المستوى حتى الآن
- نهاية الشوط الأول ليفربول 2-0 بورتو
- الدقيقة 47: هدف ثالث لليفر عن طريق ماني ولكن الحكم يفسد فرحته برفع راية التسلل الموجود بالفعل
- نهاية اللقاء بفوز ليفربول بهدفين