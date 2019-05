نتائج عرض “مهرجان راسلمينيا 35” ملخص أحداث مهرجان الأحلام 2019 ريسلمنيا 35 |نتائج...

الأن نتابع نتائج عرض مهرجان راسلمينيا 35، ونتائج مواجهات Wrestlemania 35 لعام 2019 شهد عرض مهرجان الأحلام ريسلمانيا 35 العديد من المباراة المثيرة والمشوقة التي نتج عنها تغيير كبير في الأحداث وتتويج أبطال جدد لبعض الأحزمة حيث فاز فريق ZackRyder و Brian Myers ببطولة Raw Tag Team Champion و تمكن سيث رولينز من تحقيق فوز كبير بالبطولة العالمية على حساب بروك ليزنر فيما حافظ فريق The Usos على بطولة Smackdown Tag Team Champion..

مباريات عرض رسلمينيا 2019

النزال الأول{ على بطولة WWE العالمي فوز سيث رولينز علي حساب بروك ليسنر النزال الثاني { بطولة سيدات سماك داون والرو روندا . روزي X تشارلوت فلير X بيكي لينش النزال الثالث{ بطولة WWE دانيال براين X كوفي كينغستون . النزال الرابع :- ديف باتيستا X تربل اتش . النزال الخامس:–. ذا ميز X شين مكمان النزال السادس:-. رومان رينز X درو ماكنتاير النزال السابع :- معركة أندريه العملاق . النزال الثامن :- راندي اورتن X اي جي ستايلز . النزال التاسع { بطولة الولايات المتحدة الأمريكية . ساموا جو X ري ميستريو النزال العاشر { مباراة وداع كيرت انجل بارون كوربن X كيرت انجل . النزال الحادي عشر { بطول الوزن المتوسط بودي مورفي X توني نيس . النزال الثاني عشر{ بطولة القارات بوبي لاشلي X “شيطان” فين بالور . النزال الاخير:- معركة ملكية للنساء .

نتائج عرض مهرجان راسلمينيا 35

استطاع فريق The IIconics تحقيق انتصار كبير والخروج بحزام WWE Women’s Tag Team Champions، وتمكن المصارع كوفي كنجستون كذلك من تغيير الأحداث حيث فاز على حامل لقب الـ WWe دانيل براين والخروج بحزام البطولة بدلا منه.

بينما استطاع ساموا جو المحافظة على حزام بطولة الولايات المتحدة الامريكية بعد الفوز على خصمه ري ميستريو، وبظهور مميز للشيطان “فين بالور” استعاد لقب القارات بعد أن خسره على يد بوبي لاشلي.

أما عن المباراة الرئيسية لمهرجان الأحلام، وهي مباراة بطولة سيدات سماك داون والرو فاستطاعت بيكي لنش اقتناص حزام كل من روندا روزي وشارلوت فلير

الوحش بروك ليزنر يخسر حزام البطولة العالمية WWe أمام سيثر رولينز

استطاع البطل سيزر رولينز بتحقيق انتصار كبير على خصمه بروك ليزنر الملقب بالوحش صاحب كسر سلسلة انتصارات الاندرتيكر بعد 21 انتصار متتاليان في مهرجان رسلمينيا 30، استطاع وقتها بروك ليزنر تحقيق الانتصار غير المتوقع وقتها وخرج حاملا للقب البطولة العالمية WWe.

بعد مباراة مثيرة وقوية بدأت عن طريق هجوم بروك ليزنر على سيثر ولينز قبل بداية المباراة بعدها استطاع سيثر ولينز من ضرب ليزنر بطريقة غير قانونية مكنت رولينز من السيطرة على المباراة بعدها حيث تمكن من تثبيت أكتاف الوحش بروك ليزنر والخروج حاملا حزام بطولة الـ WWe العالمية.

The Usos يتوجون بأبطال الزوجي للمرة الرابعة.

استطاع فريق Usos الحفاظ على حزام بطولة smackdown لأبطال الزوجي بعدما حققوا انتصارا مثيرا على ثلاث فرق أخرى تم مواجهتهم خلال مباراة شيقة استطاع خلالها كل الفرق من السيطرة على المباراة لعدة دقائق حتى انتهت المباراة بفوز فريق The Usos “Jey And Jemmy Usos” بالمباراة والحفاظ على حزام الزوجي، وتعد هذه المرة الرابعة في تاريخ فريق The Usos في الحصول على حزام Smackdown لأبطال الزوجي.

فريق The IIconics يقتنص بطولة WWE Women’s Tag Team Champions

استطاع فريق The IIconics تحقيق فوز هائلا بحزام بطولة السيدات للزوجي WWE Women’s Tag Team Champions بعد خوض مباراة قوية ومثيرة شملت ثلاث فرق إضافية واستطاع الفريق الصمود وتحقيق الانتصار والخروج حاملين لللقب.

كوفي كنجستون يتوج ببطولة الـ WWE على حساب دانيل براين

بعد نزال قوي استطاع كوفي كينجستون أحد أعضاء فريق The New Day تحقيق فوزا كبير على حامل اللقب دانيل براين حيث استطاع كوفي الصمود في المباراة وسيطر كلا الخصمين على المباراة لوقتا وبعدها استطاع كوفي تثبيت أكتاف البطل السابق دانيل براين واقتناص الحزام والبطولة منه واحتفال فريق The Ney Day بزميلهم حامل اللقب الجديد.

ساموا جو يحتفظ بحزام بطولة الولايات المتحدة الامريكية

استطاع المصارع ساموا جو الاحتفاظ ببطولة الولايات المتحدة الأمريكية بعدما فاز على خصمه ري ميستريو في مباراة قوية وشهدت العديد من اللقطات المثيرة وسيطرة كلا اللاعبين على أجواب المباراة في بعض الأوقات.

تربل اتش يهزم باتيستا

في واحدة من أقوى المباريات فى أحداث مهرجان الأحلام ريسلمنيا 35 خاض تربل اتش “اللعبة” مباراة قوية ضد خصمه الذي أصر على خوض هذه المباراة في مهرجان الأحلام “باتيستا”

وكان باتيستا قد أعلن من قبل عن اعتزاله نهائيا من مصارعة المحترفين WWE هذا العام 2019 وإنهاء مسيرته التاريخية بين حلبات المصارعة دون رجعة.

كيرت أنجل ينهي مسيرته بخسارة من بيرين كوربن

أنهى المصارع كيرت أنجل مسيرته في مصارعة المحترفين بخسارة أمام بيرين كوربن، وكان كريت أنجل قد طلب خصيصا مواجهة هذا الخصم في مهرجان الأحلام ريسلمنيا 35 لينهي مسريته بفوزه على هذا اللاعب ولكن بيرين كوربن كان له رأيا أخر حيث استطاع التغلب على كيرت أنجل وإنهاء مسيرة الثاني بخسارة.

الشيطان يستعيد حزام بطولة القارات

تمكن فين بالور الذي أطلق على نفسه اسم “الشيطان” قبل نزال مهرجان الأحلام بأيام، الفوز على بوبي لاشلي بطل القارات السابق بعد اقتناص فين بالور اللقب منه في مباراة قوية من الطرفين حيث تمكن بالور في نهاية المطاف من الفوز على بوبي لاشلي واستعادة لقب بطل القارات مرة أخرى بعد أن خسره أمام نفس اللاعب منذ أقل من شهر.

بيكي لينش تحصد حزامي بطولة سيدات سماك داون والرو

بعد فوز شارلوت فلير بلقب بطولة سيدات سماك دون منذ أيام تم الإعلان عن خوض المصارعات مباراة مهرجان الأحلام ريسلمنيا 35 على الحزامين في نفس الوقت، حزام بطولة الرو للسيدات الذي تحمله روندا روزي وحزام بطولة سيدات سماك داون الذي كان من نصيب شارلوت فلير قبل المباراة.

حيث قدمت اللاعبات الثلاث مباراة قوية حازت كل منهم على السيطرة الكاملة بعض الوقت أثناء المباراة، إلا أن انتهت بفوز بيكي لينش باللقبين عن طريق تثبيت أكتاف روندا روزي بطلة الرو للسيدات السابقة، وبهذا تدخل بيكي لينش المباراة دون أحزمة وتخرج منها بطلة لبطولة سيدات سماك داون والرو في وقت واحد.

ملخص نتائج عرض الرسلمينيا 35 الرئيسي