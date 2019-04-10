نتيجة liverpool اليوم | ملخص مباراة بورتو و ليفربول | الريدز ضد بورتو فى دوري ابطال اوروبا 2019 تنطلق لقاءات ذهاب دور ال8 فى دورى أبطال أوروبا بين فريق ليفربول الإنجليزى وبورتو بطل البرتغال، ويستضيف ملعب آنفيلد المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 9/4/2019، ويأمل ليفربول فى استغلال الأرض والجمهور لفرض سيطرته على مجرايات اللقاء، بينما يطمح بورتو فى خطف الفوز أو الخروج بأى تعادل سلبى أو إيجابى.

يلعب فريق ليفربول فى لقاء ذهاب دور ال8 بدورى الأبطال، ويأمل فريق الريدز فى استغلال الأرض والجمهور والامكانيات المتمثلة فى لاعبيه أمثال محمد صلاح ومانى وفيرمينو وفاد ديك وبيكر لتحقيق نتيجة كبيرة وضمان فرصة التأهل، كما يسعى الليفر فى خطف الفوز والاحتفال بوضع قدما أولى نحو نصف نهائى اللقب المنتظر.

ملخص مباراة بورتو و ليفربول

انتهت مباراة ليفربول وبورتو اليوم بهدفين نظيفين لليفربول

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وكان فريق ليفربول قد تأهل فى وصافة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من الفوز فى 3 لقاءات وخسارة 3 مباريات، وكان الفريق قد اصطدم فى دور ال16 بفريق بايرن ميونيخ الذى تعادل معه سلبيا فى الذهاب وحقق الفوز بنتيجة 3-1 فى الإياب، كما يذكر أن الليفر قد خطف فوزا مثيرا فى أخر لقاءاته المحلية أمام فريق ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 .