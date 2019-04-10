تقرير.. هل يرسخ توتنهام "عقدة" جوارديولا الأوروبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تلقى المدرب الإسباني المخضرم بيب جوارديولا خسارة خلال مشواره فريقه مانشستر سيتي أمام توتنهام بهدف دون رد في مباراة الذهاب بدور الثمانية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا ليس أمامه سوى أسبوع واحد فقط للرد على السبيرز حيث يحتاج السيتي للفوز بهدفين دون رد على أقل تقدير من أجل استكمال المشوار والعبور لنصف النهائي.

صاحب الـ48 عامًا بعد خسارته من السبيرز حافظ على سجله السلبي خلال الأدوار الإقصائية منذ رحيله عن برشلونة في 2012 حيث لم ينجح الفيلسوف في تحويل تأخره خلال الذهاب إلى اقتناص بطاقة التأهل في الإياب.

- نكسة ريال مدريد

في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتحديدًا خلال نسخة (2013 -2014) التقى بايرن ميونيخ بقيادة جوارديولا في موسمه الأول فريق ريال مدريد.

المباراة الأولى والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" انتهت لصالح الريال بالفوز بهدف دون رد، وفي لقاء الإياب تلقى الفريق البافاري خسارة ثقيلة على ملعبه وبين جماهيره بأربعة أهداف دون رد.

- بورتو الاستثناء

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في الموسم التالي للبايرن بدوري أبطال أوروبا وتحديدًا خلال لقاء دور الثمانية حقق بورتو البرتغالي خلال لقاء الذهاب فوزًا مفاجئًا على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعبه "المادريجاو".

البايرن بقيادة جوارديولا تمكن من الرد على بورتو بفوز كاسح انتهى بستة أهداف مقابل هدف وحيد ليقتنص الفريق البافاري بطاقة العبور للمربع الذهبي لتكون هذه المرة الوحيدة الذي ينجح الفيلسوف في تحويل تأخره إلى فوز منذ رحيله عن برشلونة.

- فوز غير كافي

في الموسم الثالث والأخير لجوارديولا مع بايرن ميونيخ فشل البافاري خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا وتحديدًا في نسخة (2015 -2016) باستكمال المشوار الأوروبي.

بايرن وصل خلال هذه النسخة إلى المربع الذهبي ليضرب موعدًا مع أتليتكو مدريد ليحقق الروخيبلانكوس فوزًا بالذهاب بنتيجة (1-0) قبل أن يتمكن بايرن في الإياب بتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف لكن فارق المواجهات المباشرة جاء لصالح فريق العاصمة الإسبانية.

- ثلاثية الريدز

في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، تلقى مانشستر سيتي بقيادة مدربه جوارديولا خسارة من ليفربول بثلاثة أهداف نظيفة بلقاء الذهاب والذي أقيم على الآنفيلد.

جوارديولا فشل في تكرار سيناريو بورتو أمام ليفربول ليخسر مجددًا من الريدز بالإياب بهدفين مقابل هدف وحيد.