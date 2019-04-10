مصدر لمصراوي: حازم إمام قد يغيب عن لقاء الزمالك والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أكد مصدر في نادي الزمالك، أن الشكوك تحوم حول قدرة حازم إمام لاعب الفريق، على اللحاق بمواجهة الإسماعيلي التي تقام يوم 18 أبريل الجاري.

وحسب ما أكده المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن حازم إمام سيغيب لمدة 10 أيام بسبب الإصابة بشد في عضلة السمانة.

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وسبق لحازم إمام أن تعرض للإصابة خلال مواجهة الزمالك مع سموحة بالدوري المصري، مما أدى إلى تأكد غيابه عن لقائي المصري وحسنية أغادير المغربي.

ويحتاج إمام لتدريبات علاجية في الفترة الحالية من أجل تجهيزه للعودة للمباريات بعد 10 أيام، وهو ما يجعل غيابه عن لقاء الإسماعيلي أيضًا واردًا.

وسيلتقي الزمالك مع المصري غدًا الخميس، على أن يواجه أغادير يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الإياب من دور الثمانية لكأس الكونفدرالية.