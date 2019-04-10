رئيس نادي الجزيرة يصدر قرارًا صارمًا ضد الأهلي بعد أزمة كرة الماء

أصدر عمرو جزارين رئيس نادي الجزيرة قرارا صارما ضد النادي الأهلي بعد أزمة نهائي دوري كرة الماء. وقال جزارين :" نظراً لما حدث بالأمس من سلوك مؤسف وتجاوز أخلاقي من أهالي و جمهور النادي الأهلي خلال مباراة نهائي دوري كرة الماء وحفاطاً على سلوكيات و قيم و مبادئ نادي الجزيرة و إلى جانب الإجراءات القانونية فقد قرر مجلس الإدارة منع دخول جمهور النادي الأهلي أو أي مرافقين لفرقهم إلى داخل الماء وحفاطاً على سلوكيات و قيم و مبادئ نادي الجزيرة و إلى جانب الإجراءات القانونية فقد قرر مجلس الإدارة منع دخول جمهور النادي الأهلي أو أي مرافقين لفرقهم إلى داخلالنادي خلال أي لقاءات رياضية قادمة. يسري هذا القرار لحين أن يتقدم النادي الأهلي باعتذار رسمي واضح وصريح عن ما حدث و كذلك تعهد و إلتزام بعدم تكرار هذا التجاوز. يأتي هذا الإجراء حفاظاً على أولادنا و أعضائنا و حفاظاً على مبادئ النادي الراسخة في الروح الرياضية و الأخلاقيات العالية".

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