رئيس نادي الجزيرة يصدر قرارًا صارمًا ضد الأهلي بعد أزمة كرة الماء

أصدر عمرو جزارين رئيس نادي الجزيرة قرارا صارما ضد النادي الأهلي بعد أزمة نهائي دوري كرة الماء.
وقال جزارين :" نظراً لما حدث بالأمس من سلوك مؤسف وتجاوز أخلاقي من أهالي و جمهور النادي الأهلي خلال مباراة نهائي دوري كرةالماء وحفاطاً على سلوكيات و قيم و مبادئ نادي الجزيرة و إلى جانب الإجراءات القانونية فقد قرر مجلس الإدارة منع دخول جمهور النادي الأهلي أو أي مرافقين لفرقهم إلى داخل
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