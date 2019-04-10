فرج عامر يحضر نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

يحضر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للأندية، اليوم الأربعاء، أمام الطائرة للأندية، اليوم الأربعاء، أمامالأهلي في مقر القلعة الحمراء. وتأهل الأهلي مع سموحة لنهائي البطولة التي تقام، اليوم الأربعاء.

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