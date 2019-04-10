فرج عامر يحضر نهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

يحضر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، نهائي بطولة أفريقيا للكرةالطائرة للأندية، اليوم الأربعاء، أمام
الأهلي في مقر القلعة الحمراء.
وتأهل الأهلي مع سموحة لنهائي البطولة التي تقام، اليوم الأربعاء.
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