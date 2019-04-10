جروس يعلن قائمة الزمالك لمباراة المصري عقب مران اليوم

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه فى الثالثة والنصف عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز والمقرر لها ملعب النادي استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري الممتاز والمقرر لهاغدًا الخميس بالسويس. وعقب المران يعلن المدير الفني للفريق السويسري كريستيان جروس قائمة اللاعبين المسافرين إلى العين السخنة للمبيت هناك استعدادًا للمباراة.

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