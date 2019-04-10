نائب رئيس الاتحاد الأفريقي يتفقد أعمال الصيانة باستاد الإسكندرية

حرص كويسيه كوارتي، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، على زيارة ستاد الإسكندرية، لتفقد آخر أعمال الصيانة والتطوير فيه استعدادا لنهائيات بطولة كأس الأمم الصيانة والتطوير فيه استعدادا لنهائيات بطولة كأس الأممالأفريقية 2019. وحرص عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ورئيس منطقة الإسكندرية، على استقبال نائب الكاف ومرافقته خلال الزيارة. Advertisements

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