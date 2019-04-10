طاقم التحكيم الأنجولي لمباراة الزمالك وحسنية أغادير يصل الجمعة

يصل إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل طاقم التحكيم الأنجولي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع ضيفه حسنية أغادير المغربي في إياب الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية والمقرر له الأحد المقبل بالسويس. أغادير المغربي في إياب الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية والمقرر له الأحد المقبل بالسويس. ويتكون طاقم التحكيم من هيلدر مارتنيز حكم ساحة ويعاونه كل من جيرسون إيمليانو دوس سانتوس مساعد أول وإيفانيالدو دي اوسانشي لوبيز حكم ثاني والحكم الرابع جواو أمادو جوما.

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