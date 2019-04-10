بعثة حسنية أغادير تصل القاهرة غدًا

تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حسنية أغادير المغربي إلى القاهره صباح، غدًا الخميس،وتتوجه مباشرة إلى السويس استعدادًا للقاء الزمالك في إياب
الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له الأحد المقبل.
وكان الزمالك تعادل مع الفريق المغربي سلبيًا في لقاء الذهاب بالمغرب.
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