ياسر إدريس يعلق على أزمة اشتباكات الأهلي والجزيرة في دور كرة الماء

رد ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة، على أزمة اشتباكات لاعبي الأهلي مع الجزيرة في دوري كرة الماء عقب نهاية اللقاء بفوز الجزيرة بنتيجة 7-6 في المباراة التي أقيمت بناديالصيد وانتهت بفوز الجزيرة بلقب الدوري.
وأكد ياسر إدريس أنه كان شاهداً على هذه الأحداث لحضور نهائي دوري كرة الماء موضحاً أنه ينتظر
ونفى إدريس صدور أي قرارات بالشطب موضحاً أن الأزمة لن تمر مرور الكرام وسيكون هناك عقوبات قوية بعد دراسة الموقف وتحديد المخطئ كي لا يتكرر الأمر.
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