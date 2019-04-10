ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم الأربعاء ، المباراة رقم 12 التي تجمع بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمنمنافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
والتقيا فريق برشلونة مع نظيره مانشستر يونايتد في 11 مباراة رسمية، منذ عام 1984،
جدير بالذكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حقق الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بينما توج برشلونة باللقب خمس مرات .
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتقدم على مانشستر يونايتد بخطوة واحدة في تاريخ المواجهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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