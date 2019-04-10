برشلونة يتقدم على مانشستر يونايتد بخطوة واحدة في تاريخ المواجهات

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم الأربعاء ، المباراة رقم 12 التي تجمع بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن

منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا

والتقيا فريق برشلونة مع نظيره مانشستر يونايتد في 11 مباراة رسمية، منذ عام 1984،

ونجح برشلونة في الفوز بأربعة مباريات، بينما حقق مانشستر يونايتد الفوز في ثلاثة، وتعادل البارسا والشياطين الحمر في أربعة مواجهات.

جدير بالذكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حقق الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بينما توج برشلونة باللقب خمس مرات .