الارشيف / اخبار الرياضه

برشلونة يتقدم على مانشستر يونايتد بخطوة واحدة في تاريخ المواجهات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم الأربعاء ، المباراة رقم 12 التي تجمع بين الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، والمقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن

منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة .

والتقيا فريق برشلونة مع نظيره مانشستر يونايتد في 11 مباراة رسمية، منذ عام 1984،

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
ونجح برشلونة في الفوز بأربعة مباريات، بينما حقق مانشستر يونايتد الفوز في ثلاثة، وتعادل البارسا والشياطين الحمر في أربعة مواجهات.

جدير بالذكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حقق الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بينما توج برشلونة باللقب خمس مرات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتقدم على مانشستر يونايتد بخطوة واحدة في تاريخ المواجهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا