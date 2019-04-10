فيديو .. كيف كانت آخر مواجهة بين برشلونة ومانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأربعاء من أجل مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

ونسلط الضوء في السطور التالية عن آخر مواجهة

جمعت بين مانشستر يونايتد وبرشلونة.

آخر لقاء جمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد كان في إطار مواجهات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية عام 2017 والتي أقيمت في أمريكا الشمالية.

وانتهت المباراة حينها بفوز برشلونة بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

Advertisements

وستكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد القادمة يوم 16 أبريل الجاري على ملعب الكامب نو في إسبانيا في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

شاهد ملخص وأهداف المباراة ..