فيديو .. كيف كانت آخر مواجهة بين برشلونة ومانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب أولد ترافورد مساء اليوم الأربعاء من أجل مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.
ونسلط الضوء في السطور التالية عن آخر مواجهةجمعت بين مانشستر يونايتد وبرشلونة.
آخر لقاء جمع بين برشلونة ومانشستر يونايتد كان في إطار مواجهات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية عام 2017 والتي أقيمت في أمريكا الشمالية.
وانتهت المباراة حينها بفوز برشلونة بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.
وستكون مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد القادمة يوم 16 أبريل الجاري على ملعب الكامب نو في إسبانيا في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.
شاهد ملخص وأهداف المباراة ..
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