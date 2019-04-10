رياضة | ميسي يوافق على ضم صفقة جديدة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يوافق على ضم صفقة جديدة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة وافق على التعاقد مع بديل جوردي ألبا الظهير الإيسر للبرسا في الصيف المقبل.

وفقاً لموقع الدون بالون الإسباني، أن برشلونة يسعي للتعاقد مع ظهير إيسر جديد في الميركاتو المقبل ليكون بديل للاعب الحالي جوردي ألبا.

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وكان برشلونة قد رصد التعاقد مع عدة لاعبين أبرزهم لويس ظهير إيسر فريق أتلتيكو مدريد لكن تقدم اللاعب في العمر وقف عائقاً وراء اتمام الصفقة.

واكدت التقارير على أن برشلونة اتجه للتعاقد مع روبن فيناجري الظهير الإيسر لفريق ولفرهامبتون الإنجليزي البالغ من العمر 20 عاما، وبالفعل وافق ميسي على التعاقد مع اللاعب.

انضم روبن فيناجري إلى فريق ولفرهامبتون قادماً من موناكو في صيف عام 2017 وتبلغ قيمته الحالية مبلغ 18 مليون يورو لبيعه في الصيف.