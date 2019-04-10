رياضة | بعثة حسنية أغادير في القاهرة غدا.. وطاقم التحكيم يصل الجمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة حسنية أغادير في القاهرة غدا.. وطاقم التحكيم يصل الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حددت بعثة نادي حسنية أغادير المغربي غدًا الخميس موعدًا للوصول إلى القاهرة استعدادًا لمباراة الزمالك يوم الأحد القادم بالكونفدرالية الافريقية في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الافريقية.
ويصل القاهرة يوم الجمعة المقبل طاقم التحكيم الأنجولي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع ضيفه حسنية أكادير المغربي في إياب الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية والمقرر له الأحد المقبل بالسويس.
ويتكون طاقم التحكيم من هيلدر مارتنيز حكم ساحة ويعاونه كل من جيرسون ايمليانو دوس سانتوس مساعد أول وايفانيالدو دي اوسانشي لوبيز حكم ثاني والحكم الرابع جواو أمادو جوما.
وكان لقاء الذهاب بين الفريقين بالمغرب قد انتهى بالتعادل السلبي.
ويخوض الفريق المغربي لقاء الإياب بحثًا عن الفوز أو أي تعادل إيجابي لحسم بطاقة العبور للدور التالي.