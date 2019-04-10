رياضة | "الدح" هداف طنطا بالممتاز ب قبل الجولة 25

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدح" هداف طنطا بالممتاز ب قبل الجولة 25 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات واحدا من نجوم طنطا هذا الموسم بعد تصعيده للفريق الأول، ليؤدي مستوي متميزا، بعد أن دفع به الجهاز الفني السابق بقيادة عبدالناصر محمد، وأعتمد عليه فيما بعد بشكل أساسي "أيمن المزين" المدير الفني الحالي بطنطا، قدم علي أثره مردودا متميزا، نال به أشادة ودعم جماهيري كبير، وتوالت عليه العروض من أندية القمة في الدوري الممتاز، أنه "عبدالرحمن الدح" ناشئ الفريق الطنطاوي.

يتصدر "الدح" هدافي نادي طنطا هذا الموسم برصيد '7' أهداف.

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يليه "محمد مودي" برصيد 3 أهداف، ثم "أحمد قطاوي" برصيد هدفين، ومثله "اسماعيل بامبا" بهدفين.

وهدفا لكل من "محمد جودة، ومحمد أسعد، وميدو جمال، وأبراهيم فرنسا، وسليمان عبدربه، ومحمود ميكي، ومحمد خليفة، ومصطفي أمين".

يذكر أن طنطا يحل ضيفا علي سيدي سالم غدا الخميس بالجولة 25 بالمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني، ويحتاج طنطا لنقطة واحدة للصعود رسميا للدوري الممتاز.