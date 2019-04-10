رياضة | 14 مشاركة لطنطا في الممتاز قبل الصعود هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 14 مشاركة لطنطا في الممتاز قبل الصعود هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصلت الإثارة في دوري المظاليم في معركة من أجل الصعود للدوري الممتاز، وأيضا من أجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الثالثة، وذلك قبل أن يحسم طنطا أبناء السيد البدوي، صعودهم بنسبة 90% بعد تخطي غزل المحلة بالجولة 24 قبل أنتهاء البطولة بجولتين، بهدف عبدالرحمن الدح الذي صاحبه فرحة هيستيرية بأرجاء ملعب المباراة الذي ضم الآلاف من الجماهير.

الصعود للممتاز لم يكن فقط حلما ل "أيمن المزين" المدير الفني، الذي سبق له الصعود بكل من الرجاء والأسيوطي، والشرقية، بل للجماهير الطنطاوية الذي حرصت علي تدعيم الفريق منذ بداية الموسم داخل وخارج المدينة، لم تفقد جماهير السيد البدوي الأمل عندما كان يحتل الفريق المركز الثامن قبل تولي "المزين" الإدارة الفنية، حتي أستطاع المدير الفني التصدر الفريق قمة المجموعة برصيد 46 نقطة.

ويحتاج طنطا لنقطة واحدة للصعود لدوري الأضواء، ويحل ضيفا علي نظيره سيدي سالم الجولة المقبل، ونرصد في التقرير التالي، أبرز أرقام طنطا في بطولة الدوري الممتاز علي مر التاريخ.

-صعد طنطا لدوري الأضواء للمرة 14 في تاريخه.

1- 1956/1957 حقق المركز السادس

2- 1957/1958 حقق المركز السادس

3- 1958/1959 حقق المركز الثامن

4- 1959/1960 حقق المركز السادس

5- 1960/1961حقق المركز الخامس

6- 1961/1962 حقق المركز الثامن

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7- 1962/1963 حقق المركز الخامس

8- 1963/1964 حقق المركز التاسع

9- 1976/1976 حقق المركز الثامن

10- 1979/1980 حقق المركز الثالث عشر

11- 1992/1993 حقق المركز الثاني عشر

12- 2006/2007 حقق المركز الرابع عشر

13- 2016/2017 حقق المركز الرابع عشر

14- 2017/2018 حقق المركز السابع عشر

تأسس نادي طنطا عام 1928، وبدأ فريق الكرة بالنادي، في دوري بحري عام 1956/1957، وأحتل القمة وصعد للدوري الممتاز ولعب أول موسم له بالممتاز عام1957/1956.

وأستمر بالدوري الممتاز حتي موسم 1965/1964، وتعتبر تلك الفترة المتواصلة هي الفترة الذهبية وفترة الجيل الذهبي لنادي طنطا، إذ كان ترتيب الفريق طوال تلك الفترة يتراوح بين المركزين الخامس والسادس ثم هبط الفريق ثم عاد للممتاز مرة أخري عام 1963/1962 ووصل إلي المربع الذهبي، ثم عاد إلي الهبوط موسم 1965/1964 ليس بسبب ترتيبه المتأخر ولكن بسبب قرار خاطئ لاتحاد الكرة في ذاك الوقت بتغيير نظام الدوري في منتصف الموسم من نظام المجموعتين إلي نظام المجموعة الواحدة وأخذوا 6 فرق من كل مجموعة وكان ترتيب الفريق السابع، فقرر أتحاد الكرة هبوطة ثم عاد للصعود موسم 1975/1974 ثم هبط الفريق وعاد للصعود موسم1992/1991 ثم هبط مرة أخري ثم عاد للصعود موسم 2006/2005 ثم هبط وعاد فريق طنطا للصعود للدوري 2016، وأخيراً صعد الفريق هذا الموسم 2019.

وكان فريق طنطا أول فريق يستقدم مدربا أجنبيا، بعد الأهلي والزمالك موسم 1959/1958 وتمت الأستعانة بالمدرب النمساوي فريتز وتخرج من نادي طنطا العديد من النجوم أمثال زقلط أفضل جناح أيسر في مصر في الخمسينيات وكابتن توتو هداف مصر، ورضا سامي وحسن سالم وحسني عايد ونبيل الشيمي وإبراهيم توفيق كابتن الفريق والحارس الدولي سعيد جلب وأخيرا أحمد شوبيرحارس الأهلي ومنتخب مصر الأسبق.