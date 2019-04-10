رياضة | الحسينى يشكر وزير الشباب والرياضة بعد تصدر حمزة التصنيف العالمى للشباب فى سلاح الشيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحسينى يشكر وزير الشباب والرياضة بعد تصدر حمزة التصنيف العالمى للشباب فى سلاح الشيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق لاعبنا الصاعد الواعد محمد حمزة صاحب ال18 عاما انجازا كبيرا للرياضة المصرية عامة والسلاح خاصة باعتلاء صدارة التصنيف العالمى للشباب لسلاح الشيش .

وبات حمزة اول لاعب مصرى فى تاريخ رياضة السلاح يعتلى قمة التصنيف العالمى بجدارة متفوقا على ابطال روسيا وايطاليا وامريكا وفرنسا واليابان والأرجنتين والمانيا وهولندا.

ويستعد اللاعب محمد حمزة للتكريم من جانب الاتحاد الدولى للسلاح فى مدينة لوزان السويسرية.

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ومن جانبه وجه رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى الشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى على دعمه للعبة وللاعبين والاتحاد وتوفيره كافة الامكانيات المادية والمعنوية لأجل استمرار السلاح المصرى فى التفوق وتحقيق الانجازات العالمية .

كما وجه الحسينى الشكر إلى البطل محمد حمزة ووالدته نورا فوزى والمدير الفنى للمنتخبات الوطنية ماهر حمزة وزملاء اللاعب والجهاز الإدارىومجلس الإدارة لدورهم الكبير فيما وصل اليه حمزة.

واشاد الحسينى بدعم ومساندة رعاة اتحاد السلاح للعبة البنك الاهلى المصرى وابسليوت للادوات وتيما للملابس .

واضاف قائلا أن القادم افضل للسلاح المصرى فى ظل دعم الدولة للعبة ووجود مواهب وكفاءات واعدة ومدربين على اعلى مستوى .