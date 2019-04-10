رياضة | ماجيك جونسون يرحل عن ليكرز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجيك جونسون يرحل عن ليكرز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أسطورة كرة السلة ماجيك جونسون رحيله عن منصب مدير عمليات كرة السلة بنادي لوس أنجليس ليكرز، المنافس بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وقال جونسون في تصريحات للصحفيين قبيل المباراة التي خسرها ليكرز أمام بورتلاند تريل بليزرز، في نهاية موسم مخيب لآمال الفريق: "اليوم سأرحل عن منصبي بالنادي".

وأشار نجم فريق ليكرز السابق الذي حقق معه لقب دوري كرة السلة الأمريكي، 5 مرات في الثمانينات من القرن الماضي، إلى أن منصبه الرفيع في النادي حرمه من إرشاد وتوجيه اللاعبين الشبان.

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وأضاف في تصريحاته للصحفيين "أعتقد أنني كنت مستمتعا بشكل أكبر بدور الأخ الأكبر".

ومنذ تولي منصبه بالنادي قبل أكثر من عامين بقليل، جرى تغريم جونسون من قبل رابطة الدوري بسبب بعض التدخلات، ومنها ما تمثل في تعليقات بشأن نجمي الدوري جيانيس أنتيتوكونمبو وبول جورج.

وذكر جونسون: "الآن سأتمكن من الذهاب لحضور المباريات والتغريد بما أريد أن أقوله دون التعرض لغرامات. سأستطيع أن أقول ما أريده".