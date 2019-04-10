رياضة | سببان وراء تمسك مارسيلو بريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سببان وراء تمسك مارسيلو بريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض البرازيلي مارسيلو الظهير الإيسر لفريق ريال مدريد الإسباني الرحيل بعد تردد شائعات كبيرة خلال الفترة الماضية بترك الفريق الملكي.

واستقر مارسيلو على البقاء مع ريال مدريد وإغلاق فكرة الرحيل بشكل نهائي متمسكاً باستكمال عقده مع الملكي حتي عام 2022.

كشف موقع le10sport الفرنسي عن أسباب رفض مارسيلو الرحيل عن ريال مدريد بالرغم من تردد أنباء كبيرة حول ارتباطه بالانتقال ليوفنتوس الإيطالي.

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واكدت التقارير على أن السبب وراء بقاء مارسيلو هي عودة الفرنسي زيدان للمقاعد الفنية بدلاً من الارجنتيني سولاري، ويري اللاعب بأنه سيحصل على الفرصة مع زيدان على عكس سولاري الذي ابعده عن المشاركة.

أما السبب الثاني، فهو عدم مغادرة اللاعب لمدينة مدريد بسبب تواجده عائلته منذ فترة كبيرة هناك بجانب الارتباط بمشاريع وأعمال في المدينة ، لذلك سيرفض اللاعب جميع العروض من أجل ريال مدريد.