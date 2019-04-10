رياضة | باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لخطف توني كروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقدم عرضا ضخما لخطف توني كروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خطوة جادة في صفقة التعاقد مع الألماني توني كروس لاعب وسط فريق ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل.

ذكر موقع le10sport الفرنسي، أن باريس سان جيرمان جهز عرضاً ضخماً للتعاقد مع توني كروس وخطفه من الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

واكدت التقارير على أن باريس سان جيرمان يفكر وضع 80 مليون يورو على طاولة ريال مدريد للموافقة على رحيل توني كروس وسط مفاوضات من المدير الرياضي لباريس أنتريو هنريكي.

ويسعي باريس سان جيرمان لحسم صفقة توني كروس البالغ من العمر 29 عاماً بعد اهتمام يوفنتوس الإيطالي وقطبي اليونايتد لضم اللاعب.