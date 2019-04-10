رياضة | محمد صلاح يكشف "مقلب" ريال مدريد

تلقى فريق بورتو البرتغالي خسارة يوم امس من فريق ليفربول الإنجليزي بهدفين مقابل لاشئ في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

واكد موقع الدون بالون الإسباني، أن الوافد الجديد لريال مدريد إيدير ميليتاو مدافع فريق بورتو لم يظهر بالمستوي الجيد خلال مواجهة ليفربول يوم امس.

وسقط مدافع بورتو في الاختبار الأول الحقيقي أمام واحد من الأندية الكبيرة في اوروبا، تحت مراقبة ريال مدريد له في مباراة الأمس بدوري الأبطال.

واشارت التقارير إلى أن ثلاثي ليفربول الهجومي ماني ومحمد صلاح وفيرمينيو فعلوا ما أرادوا بمدافع ريال مدريد المستقبلي، خاصة محمد صلاح والذي نجح في مراوغة اللاعب أكثر من مرة، وهو ما يشير لخطر كبير على اللاعب كونه غير قادر على اللعب ضد الكبار.