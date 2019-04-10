رياضة | كوستا في فخ العقوبة.. المسابقات تطلب الاستماع لحكم برشلونة واتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوستا في فخ العقوبة.. المسابقات تطلب الاستماع لحكم برشلونة واتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلبت لجنة المنافسة بالدوري الإسباني من الحكم جيل مانزانو توضيح سبب طرد دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد في لقاء برشلونة الماضية.
واشهر الحكم الإسباني جيل مانزانو البطاقة الحمراء في وجه كوستا خلال مواجهة برشلونة واتلتيكو مدريد ملعب الكامب نو بالدوري والتي حسمها برشلونة 2-0.
ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن لجنة المنافسات طلبت من الحكم جيل مانزانو الاستماع له لتوضيح سبب طرد كوستا قبل اعلان القرار الرسمي.
كما طلبت اللجنة من جيل مانزانو توضيح ما كتب في تقريره بعد المباراة والذي لديه 24 ساعة فقط للرد على لجنة المنافسات حيث سيتم إعلان القرار يوم غد الخميس.
وكان الحكم قد كتب في تقريره، أن كوستا وجه له بعض الإساءات والألفاظ البذيئة مما دفعه لإشهار البطاقة الحمراء في وجه بالشوط الأول.