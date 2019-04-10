رياضة | يوفنتوس يهدد برشلونة في الصفقة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يهدد برشلونة في الصفقة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي يوفنتوس الإيطالي إجراء محاولة جديدة مع قادة أياكس أمستردام الهولندي، خلال الساعات المقبلة، للظفر بخدمات ماتياس دي ليخت، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيحاول يوفنتوس الاستفادة من زيارتهم إلى أمستردام لاقناع أياكس ووكيل مدافع الفريق الهولندي، بالانضمام إلى السيدة العجوز، خلال الميركاتو الصيفي.

يلاقي اليوم فريق يوفنتوس الإيطالي، نظيره أياكس أمستردام الهولندي، في المباراة المقررة بينهما، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من عمر منافسات دوري أبطال أوروبا.

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ماتياس دي ليخت، الذي يحظى بأولوية في برشلونة، هو أيضًا مراقب من العديد من الأندية الأخرى، ولكن يوفنتوس يريد الفوق على الجميع، والظفر بخدمات قائد أياكس.

يأمل يوفنتوس في استخدام أسلحته لإقناع دي ليجت بتغيير رأيه، حيث يثق بافيل نيدفيد، نائب رئيس نادي يوفنتوس الحالي والذي كان وكيلاً لمينو رايولا، الذي يمثل الآن شركة دي ليخت في استخدام علاقته الطيبة مع ريولا لمحاولة ضم دي ليخت.

بالإضافة إلى ذلك، يثق يوفنتوس أيضًا في أن يكون قادرًا على استخدام فان دير سار، حارس مرمى فريق فيكيا سينجورا والرئيس التنفيذي الحالي لأياكس، لإقناع النادي الهولندي الذي يختار أيضًا اقتراح يوفنتوس وليس برشلونة.