شكرا لقرائتكم هل يؤمن لاعبو الاهلي بـ"الريمونتادا" أمام صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كيف يرى لاعبو الاهلي إمكانية الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة واللجوء لضربات الجزاء أو الفوز بسداسية نظيفة والتأهل للمربع الذهبي في دوري أبطال أفريقيا؟

الجميع في الاهلي لا يُفكّر إلا في مباراة صن داونز السبت المقبل ببرج العرب في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا ورغم الخسارة في لقاء الذهاب بخماسية نظيفة في جنوب أفريقيا السبت الماضي ورغم صعوبة المهمة التى تبدو شبه مُستحيلة إلأ أن جماهير المرد الأحمر تأمل في "ريمونتادا تاريخية" السبت المقبل.

لاعبو الاهلي أبدوا إعجابهم وتقديرهم التام لحالة الحماس الجماهيري لدعم الفريق وهو ما يظهر بوضوح في رفع الجماهير لافتات خلال مباريات الاهلي ببطولة أفريقيا للطائرة التى يستضيفها الأهلي حالياً ، وكتب الجمهور على اللافتات: ستة مش كتير ..أسالوا بيبو وبشير ..والمستحيل مش أهلاوي.

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في الوقت نفسه ، يرى عدد كبير من لاعبي الاهلي أن صعود الفريق للمربع الذهبي بات أمراً مستحيلاً ويحتاج معجزة في زمن أنتهت فيه المعجزات الكروية خاصة في ظل الظروف الحالية التى يعاني منها الاهلي سواء من حيث الإجهاد أو الغيابات أو قوة المنافس أو الضغوط التى يعاني منها الأحمر.

وأتفق معظم لاعبي الاهلي في أحاديث جانبية توصّل إليها "الخليج 365" على أنهم سيُقدمون عرضاً قوياً أمام صن داونز وسيحاولون الثأر من الفريق الجنوب أفريقي والفوز عليه في برج العرب وتصحيح الصورة التى ظهر عليها الفريق في لقاء جنوب أفريقيا وأن حدثت المعجزة وصعد الفريق ستكون أكبر ريمونتادا كروية أفريقية وأن لم تحدث سيحاول الفريق الخروج مرفوع الراس من البطولة.

يذكر أن الاهلي سيلعب مساء اليوم، الأربعاء، أمام المقاصة في الدوري الممتاز بإستاد بتروسبورت.