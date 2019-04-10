شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة يبحث التطوير فى التجربة الروسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ألتقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكساندر بوجايف رئيس الوكالة الفيدرالية لشئون الشباب بروسيا الاتحادية للإطلاع على التجربة الروسية فى ملف الشباب والرياضة على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادى الاجتماعى المقام بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية ،

كما ألتقى وزير الشباب والرياضة السيد عبدوالا مارديا مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة فى مجالى الشباب والرياضة، وعرض ملخص لاستراتيجية ورؤية وزارة الشباب والرياضة وتوجهها نحو تنمية قدرات ومهارات الشباب فى مختلف المجالات من خلال حزمة من البرامج التدريبية التأهيلية.

واستعرض أشرف صبحي تجربة الوزارة فى مجال الاستثمار فى المنشآت الشبابية والرياضية، وإدارتها بشكل اقتصادي يراعى تحقيق التطور المطلوب لتلك المنشآت، وتعظيم الايرادات، بجانب تنفيذ الأنشطة والمشروعات والبرامج المختلفة للنشء والشباب، كما تناولت اللقاءات بحث تفعيل أوجه التعاون من خلال البرامج والمشروعات المشتركة.

وفى سياق أخر، استجاب وزير الشباب والرياضة إلى دعوة العشاء من جانب السيد السفير محمد إدريس سفير مصر الدائم بالأمم المتحدة بحضور القنصل المصري بنيوريوك.

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وقدم سفير مصر بالأمم المتحدة الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على المشاركة المتميزة للوفد المصري الذى يرأسه الوزير فى فعاليات المنتدى الاقتصادي الاجتماعى ecosoc الذى جاء تحت عنوان "ادماج وتمكين ومساواة الشباب "، لمناقشة عدد من الملفات منها النمو الاقتصادى والعمل اللائق ، التعليم الجيد ، الحد من أوجه عدم المساواة، قضايا السلام والأمن والعدل، قضايا المناخ، دور المؤسسات المعنية بالشباب وتعظيم مشاركتهم لتحقيق أهداف التنمية.