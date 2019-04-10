شكرا لقرائتكم التاريخ ينحاز للإسماعيلى قبل مواجهة الجونة 4 / 1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الجونة فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف وما زال لديه 4 مباريات مؤجلة فيما يحتل الجونة الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 40 هدفًا.

والتقى الدراويش منذ صعود فريق الجونة لدورى الاضواء موسم 2009-2010 خلال المواسم المكتملة فى 6 مباريات ، فاز الاسماعيلى فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهزم فى مثله وله 11 هدف وعليه 8 هدف وهو مانرصده فى السطور التالية ..

موسم 2009/2010

الاسبوع الثامن

السبت 24/10/2009

الجونه 2-2 الاسماعيلى

محمد سليمان (حمص)- مهاب سعيد – رضا شحاته – أحمد عمران

الاسبوع 22

الخميس 25/3/2010

الاسماعيلى 1-2 الجونة

محمد سليمان (حمص)- نور السيد – سعد حسنى

موسم 2010/2011

الاسبوع الثالث

الأثنين 23/8/2010

الاسماعيلى 2-1 الجونة

أحمد صديق – أحمد سمير فرج- جمال حمزه

الاسبوع الـ18

الأثنين 25/4/2011

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الجونه 2-3 الاسماعيلى

عبدالله السعيد- جون اويرى- ندوبويسى جودوين ايزى- أحمد حسن فرج – شريف اشرف

موسم 2014/2015

الاسبوع الثالث

الخميس 25/9/2014

الجونه 1-2 الاسماعيلى

جون انطوى- محمدأحمد شعبان زيكا- محمود سيد

الاسبوع الـ22

الخميس28/5/2015

الاسماعيلى 1-0 الجونه

محمدأحمد شعبان زيكا

المباريات الملغاة

موسم 2011/2012 لم يستكمل

الاسبوع الثانى

الأربعاء 19/10/2011

الجونه 4-1 الاسماعيلى

حسنى عبد ربه – المعتصم سالم (فى مرماه ) – مينوسو بوبا (هدفين )- حسن جمعه