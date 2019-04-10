التاريخ ينحاز للإسماعيلى قبل مواجهة الجونة 4 / 1...

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جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الجونة فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام .
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف وما زال لديه 4 مباريات مؤجلة فيما يحتل الجونة الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 40 هدفًا.
والتقى الدراويش منذ صعود فريق الجونة لدورى الاضواء موسم 2009-2010 خلال المواسم المكتملة فى 6 مباريات ، فاز الاسماعيلى فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهزم فى مثله وله 11 هدف وعليه 8 هدف وهو مانرصده فى السطور التالية ..
موسم 2009/2010
الاسبوع الثامن
السبت 24/10/2009
الجونه 2-2 الاسماعيلى
محمد سليمان (حمص)- مهاب سعيد – رضا شحاته – أحمد عمران
الاسبوع 22
الخميس 25/3/2010
الاسماعيلى 1-2 الجونة
محمد سليمان (حمص)- نور السيد – سعد حسنى
موسم 2010/2011
الاسبوع الثالث
الأثنين 23/8/2010
الاسماعيلى 2-1 الجونة
أحمد صديق – أحمد سمير فرج- جمال حمزه
الاسبوع الـ18
الأثنين 25/4/2011
الجونه 2-3 الاسماعيلى
عبدالله السعيد- جون اويرى- ندوبويسى جودوين ايزى- أحمد حسن فرج – شريف اشرف
موسم 2014/2015
الاسبوع الثالث
الخميس 25/9/2014
الجونه 1-2 الاسماعيلى
جون انطوى- محمدأحمد شعبان زيكا- محمود سيد
الاسبوع الـ22
الخميس28/5/2015
الاسماعيلى 1-0 الجونه
محمدأحمد شعبان زيكا
المباريات الملغاة
موسم 2011/2012 لم يستكمل
الاسبوع الثانى
الأربعاء 19/10/2011
الجونه 4-1 الاسماعيلى
حسنى عبد ربه – المعتصم سالم (فى مرماه ) – مينوسو بوبا (هدفين )- حسن جمعه
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