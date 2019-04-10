شكرا لقرائتكم لاسارتى يراجع خطة الفوز على المقاصة ويستفسر عن المصابين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين مساء اليوم الأربعاء قبل التحرك إلي ملعب بتروسبورت استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.

وتشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة وإعلان تشكيل الفريق الذي سيخوض المباراة.

يذكر ان الأهلي يلتقي مصر المقاصة في الثامنة مساء اليوم علي ستاد بتروسبورت في الجولة 28 من منافسات الدوري الممتاز.

كما طلب مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجهيز تقرير شامل عن جميع اللاعبين المصابين من أجل الوقوف علي موعد عودتهم بشكل طبيعي للتدريبات الجماعية.

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وتضم قائمة المصابين كلا من حسام عاشور احمد الشيخ وهشام محمد واسلام محارب.

ويعاني عاشور من الإصابة في العضلة الضامة في حين يعاني الشيخ من الإصابة في ركبته وهشام محمد من الإصابة في العضلة الخلفية و محارب من آلام الحوض.

في الوقت الذي ينتظر الجهاز الفني الاطمئنان بشكل كامل علي الجاهزية الفنية للثنائي شريف إكرامي ووليد سليمان من أجل اعادتهما لقائمة الفريق في المباريات