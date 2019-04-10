شكرا لقرائتكم على معلول راحة سلبية لغيابه عن مواجهة المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء. ويغيب معلول عن قائمة الأهلي التي تستعد لخوض مباراة مصر المقاصة المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء بسبب الإيقاف. وكان اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق قد قاد اليوم تدريبات اللاعبين الغائبين عن مباراة المقاصة المرتقبة الليلة. Advertisements

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