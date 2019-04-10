شكرا لقرائتكم ساسى والنقاز فى مهمة إستنساخ معلول بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو نادى الزمالك، من ثنائى الفريق التوانسة فرجانى ساسى وحمدى النقاز، ترشيح ظهير أيسر تونسى للانضمام لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد حالة التألق التى ظهر عليها الثنائى فى الفترة الحالية.

ورغم انشغال فريق الزمالك بالمباريات المحلية والأفريقية، إلا أن إدارة الزمالك تبدأ التجهيز للموسم الجديد من الأن، حيث تأمل فى التعاقد مع ظهير أيسر مميز، يستطيع تعويض النقص العددى فى هذا المركز، خاصة وأن عبد الله جمعة تم توظيفه فى الجبهة اليسرى وأصبح من أهم اللاعبين فى مركزه ويأمل الزمالك في إستنساخ الدولي التونسي على معلول نجم الاهلي الحالي.

Advertisements

ويواجه الزمالك أزمة فى الجبهة اليسرى، والتى تظهر بوضوح فى حالة تعرض عبد الله جمعة للاجهاد أو الإصابة، الأمر الذى دفع مسئولو النادى لبدأ البحث عن لاعب مميز يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيسر، لذلك لجئوا للثنائى فرجانى ساسى وحمدى النقاز لترشيح بعض اللاعبين من الدورى التونسى لوضعهم تحت الانظار ومن ثم بحث امكانية التفاوض معهم فى المرحلة المقبلة، وحينها سيتم المفاضلة بين الأجانب الأربعة المتواجدين بصفوف الفريق لضم عنصر جديد.