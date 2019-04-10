شكرا لقرائتكم موعد مباراة الاسماعيلى و الجونة فى الدورى المحلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يلتقى فى الخامسة و النصف من مساء اليوم فريق الاسماعيلى مع نظيره الجونة باستاد السويس ، فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى .

وقبل مباراة اليوم ..كانت اخر مواجهة بين الدراويش و الجونة منذ 3 سنوات و عشرة أشهر و أسبوعان و بالتحديد منذ 1413 يوما .

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حيث ألتقى الإسماعيلى مع الجونة يوم 28 مايو من عام 2015 ، بالمباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى و العشرون ، وانتهى اللقاء بفوز الدراويش بهدف دون رد أحرزه محمد زيكا .

ولم يتقابل الفريقان من وقتها نظرا لهبوط الجونة بعد ذلك .