شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب رئيس الكاف يتفقد استاد الإسكندرية بصحبة عامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار كويسيه كوارتى نائب رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، استاد الإسكندرية لمتابعة أعمال التجديدات والتطوير التى تتم به استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 بصحبة عامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية ببطولة الأمم الأفريقية. ووجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، واللجنة العليا المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام بمصر، الدعوة إلى عدد من أساطير اللعبة على الصعيد القارى، لحضور حفل قرعة البطولة الذى سيقام مساء الجمعة المقبل، تحت سفح الأهرامات. عامر حسين مع نائب الكاف عامر حسين مع نائب الكاف جانب من الجولة جانب من الجولة Advertisements وتم توجيه الدعوة إلى أسطورة كوت ديفوار يايا توريه، والنجم المغربى مصطفى حجى، والأسطورة النيجيرية إيمانويل أمونيكى، بالإضافة إلى الأيقونة السنغالية الحاج ضيوف، ومدافع الكاميرون التاريخى ريجوبير سونج، بالإضافة للعديد من نجوم كرة القدم فى مصر والعالم. ستاد الاسكندرية عامر حسين ومسئولى الكاف عامر حسين ومسئولى الكاف جانب من الجولة حديث مع مسئولى الكاف حديث مع مسئولى الكاف

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