شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يهزم المقاصة بثلاثية والشحات يسجل للمرة الأولى مع الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الأهلى نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء، وتحديدا فى تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدورى للممتاز.
ويحتل الأهلى قبل انطلاق المباراة المركز الثانى فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك متصدر جدول المسابقة، والذى يملك فى جعبته 59 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة.
وشهدت مباراة الدور الأول بين الفريقين فوز الأهلى بثلاثية دون رد عن طريق حسين الشحات فى الدقيقة الرابعة وجونيور أجاى فى الدقيقة 30 ورمضان صبحى فى الدقيقة 77.
وكان هدف حسين الشحات فى المقاصة هو الهدف الأول له مع الأهلى بعد انتقاله للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى قادماً من العين الإماراتى.
كانت هذه تفاصيل خبر فلاش باك.. الأهلى يهزم المقاصة بثلاثية والشحات يسجل للمرة الأولى مع الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.