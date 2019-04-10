شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يهزم المقاصة بثلاثية والشحات يسجل للمرة الأولى مع الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الأهلى نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء، وتحديدا فى تمام الثامنة مساء على ملعب بتروسبورت، فى المواجهة المقامة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للدورى للممتاز.

ويحتل الأهلى قبل انطلاق المباراة المركز الثانى فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن الزمالك متصدر جدول المسابقة، والذى يملك فى جعبته 59 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة.

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وشهدت مباراة الدور الأول بين الفريقين فوز الأهلى بثلاثية دون رد عن طريق حسين الشحات فى الدقيقة الرابعة وجونيور أجاى فى الدقيقة 30 ورمضان صبحى فى الدقيقة 77.

وكان هدف حسين الشحات فى المقاصة هو الهدف الأول له مع الأهلى بعد انتقاله للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى قادماً من العين الإماراتى.