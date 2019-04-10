لاسارتى يعقد محاضرة فنية للاعبى الأهلى قبل مواجهة المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى محاضرة فنية مع اللاعبين مساء اليوم الأربعاء قبل التحرك إلى ملعب بتروسبورت، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة.
وتشهد المحاضرة مراجعة خطة المباراة وإعلان تشكيل الفريق الذى سيخوض المباراة.
يذكر أن الأهلى يلتقى مصر المقاصة فى الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت فى الجولة 28 من منافسات الدورى الممتاز.
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