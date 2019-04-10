إنفوجراف.. محمد صلاح يتصدر قائمة الأغلى فى أمم أفريقيا بـ150 مليون يورو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة قائمة بأسماء أغلى 12 لاعبا فى بطولة أمم أفريقيا المقبلة، التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين. وتصدر محمد صلاح قائمة الـ12 لاعبا الأغلى فى البطولة حيث بلغت قيمته 150 مليون يورو، وجاء فى المركز الثانى السنغالى ساديو مانى بـ85 مليون يورو، يليه مواطنه خاليدو كوليبالى بـ70 مليون يورو. وجاءت ترتيب القائمة كالتالى: محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى بـ150 مليون يورو السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول الانجليزى بـ85 مليون يورو السنغالى خاليدو كوليبالى مدافع نابولى الايطالى بـ70 مليون يورو الغينى نابى كيتا لاعب ليفربول الانجليزى بـ 65 مليون يورو Advertisements الجزائرى رياض محرز مهاجم مانشستر سيتى الانجليزى بـ60 مليون يورو الغانى توماس بارتى لاعب اتليتكو مدريد الإسبانى بـ50 مليون يورو الإيفوارى نيكولاس بيبى لاعب ليل الفرنسى بـ40 مليون يورو الكاميرونى اندريا اونانا حارس مرمى أياكس الهولندى بـ35 مليون يورو المغربى حكيم زياش لاعب أياكس الهولندى بـ35 مليون يورو النيجيرى ويلفريد نديدى لاعب ليستر سيتى الانجليزى بـ35 مليون يورو الإيفوارى ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الانجليزى بـ35 مليون يورو الإيفوارى فرانك كيسى لاعب ميلان الإيطالى بـ35 مليون يورو

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