شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل يؤمن لاعبو الأهلى بـ"الريمونتادا" أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم انشغال لاعبو الأهلى بمباراة المقاصة فى الدورى الليلة، إلا أنهم انشغلوا بمباراة صن داونز الجنوب أفريقى السبت المقبل ببرج العرب فى إياب دور الثمانية الأفريقى، وتحدثوا عن أمكانية تحقيق ريمونتادا تاريخية بعد الخسارة بخماسية نظيفة فى لقاء الذهاب.

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