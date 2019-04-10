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الزمالك يطلب من ساسى والنقاز ترشيح ظهير أيسر تونسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى الزمالك، من ثنائى الفريق التوانسة فرجانى ساسى وحمدى النقاز، ترشيح ظهير أيسر تونسى للانضمام لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد حالة التألق التى ظهر عليها الثنائى فى الفترة الحالية.

ورغم انشغال فريق الزمالك بالمباريات المحلية والأفريقية، إلا أن إدارة الزمالك تبدأ التجهيز للموسم الجديد من الآن، حيث تأمل فى التعاقد مع ظهير أيسر مميز، يستطيع تعويض النقص العددى فى هذا المركز، خاصة أن عبد الله جمعة تم توظيفه فى الجبهة اليسرى وأصبح من أهم اللاعبين فى مركزه.

ويواجه الزمالك أزمة فى الجبهة اليسرى، والتى تظهر بوضوح حال تعرض عبد الله جمعة للإجهاد أو الإصابة، الأمر الذى دفع مسئولو النادى لبدأ البحث عن لاعب مميز يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيسر، لذلك لجئوا للثنائى فرجانى ساسى وحمدى النقاز لترشيح بعض اللاعبين من الدورى التونسى لوضعهم تحت الانظار ومن ثم بحث امكانية التفاوض معهم فى المرحلة المقبلة، وحينها سيتم المفاضلة بين الأجانب الأربعة المتواجدين بصفوف الفريق لضم عنصر جديد.

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