حكاية 6 مباريات جمعت الإسماعيلى والجونة قبل صدام الليلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الجونة فى الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 8 وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف وما زال لديه 4 مباريات مؤجلة، فيما يحتل الجونة المركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكه 40 هدفًا.
والتقى الدراويش منذ صعود فريق الجونة لدورى الأضواء موسم 2009-2010 خلال المواسم المكتملة فى 6 مباريات، فاز الإسماعيلى فى 4 مباريات وتعادل فى لقاء وهزم فى مثله، وله 11 هدفا وعليه 8 أهداف وهو ما نرصده فى التقرير التالى..
موسم 2009/2010
الأسبوع الثامن
السبت 24 / 10 / 2009
الجونه 2-2 الإسماعيلى
محمد سليمان (حمص)- مهاب سعيد – رضا شحاته – أحمد عمران
الأسبوع 22
الخميس 25 /3 /2010
الإسماعيلى 1-2 الجونة
محمد سليمان (حمص)- نور السيد – سعد حسنى
موسم 2010/2011
الأسبوع الثالث
الاثنين 23 /8 /2010
الإسماعيلى 2-1 الجونة
أحمد صديق – أحمد سمير فرج - جمال حمزه
الأسبوع الـ18
الاثنين 25 /4 /2011
الجونه 2-3 الإسماعيلى
عبد الله السعيد- جون اويرى- ندوبويسى جودوين ايزى- أحمد حسن فرج – شريف اشرف
موسم 2014/2015
الأسبوع الثالث
الخميس 25 /9 /2014
الجونه 1-2 الإسماعيلى
جون انطوى- محمدأحمد شعبان زيكا- محمود سيد
الأسبوع الـ22
الخميس 28 /5 /2015
الإسماعيلى 1-0 الجونة
محمد أحمد شعبان زيكا
المباريات الملغاة موسم 2011/2012 لم يستكمل
الأسبوع الثانى
الأربعاء 19 /10 /2011
الجونه 4-1 الإسماعيلى
حسنى عبد ربه – المعتصم سالم (فى مرماه) – مينوسو بوبا (هدفان)- حسن جمعة
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