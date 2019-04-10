شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأهل مصر لبطولة العالم.. منتخبات الطائرة الشاطئية تغادر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء الفرق التى شاركت فى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية تحت سن 21، التى أقيمت فى مصر على ملاعب نادى 6 أكتوبر. وشهدت البطولة تأهل شباب الفراعنة إلى بطولة العالم فى تايلاند يونيو المقبل، بعد احتلال المركز الرابع فى البطولة بالخسارة من نيجيريا فى لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع 2 / 0. Advertisements بينما تأهل منتخب الشابات بعد حصد الفضية بالخسارة فى النهائى من موزمبيق 2/0. ومن جانبه أكد أحمد عطا المدير الفنى لمنتخب الشاطئية على وضع خطة قوية خلال المرحلة المقبلة لإعداد اللاعبين إلى بطولة العالم لتحقيق مركز جيد.

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