شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الأهلى يواصل التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل رباعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى حسام عاشور وهشام محمد وأحمد الشيخ ووليد سليمان تنفيذ برامجهم التأهيلية، لإعلان جاهزيتهم للمرحلة المقبلة. وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية فى الملعب اليوم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى. يذكر أن الأهلى يستعد لمواجهة المقاصة فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى الجولة الـ28 من منافسات الدورى الممتاز.

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