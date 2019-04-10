شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار أخير لـ"أوباما" لتحديد موقفه من مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع يوسف أوباما مهاجم الزمالك لاختبار أخير من قبل الجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لتحديد موقفه من السفر مع الفريق إلى السويس، استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى فى المباراة التى ستجمع الفريقين، غدًا الخميس، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز.

وكان يوسف أوباما خضع لإجراء أشعة على كتفه خلال الساعات الماضية لحسم مدى إمكانية تواجده فى مواجهة المصرى، وكشف اللاعب للجهاز الفنى بقيادة السويسرى كريستيان جروس عن أنه سيكون جاهزًا لمواجهة المصرى، إلا أن الجهاز الفنى فضل خضوع اللاعب لاختبار لتحديد مدى إمكانية الاستعانة به فى المباراة، وهو الأمر الذى سيظهر فور انتهاء التدريبات الجماعية مساء اليوم، وإعلان قائمة الفريق المتوجهة إلى السويس.