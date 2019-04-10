شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستأنف تدريباته غدا بدون راحة استعداداً لصن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، غدا الخميس، تدريباته استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

ويخوض الأهلى مواجهة مهمة أمام مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت فى الجولة 28 من منافسات الدورى الممتاز.

يذكر أن الأهلى يلتقى صن داونز الجنوب أفريقى على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية مساء السبت المقبل.