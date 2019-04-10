شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يطلب تقريرا شاملا عن "مستشفى الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تجهيز تقرير شامل عن جميع اللاعبين المصابين، للوقوف على موعد عودتهم بشكل طبيعى للتدريبات الجماعية.

وتضم قائمة المصابين كلا من حسام عاشور أحمد الشيخ وهشام محمد وإسلام محارب.

ويعانى عاشور من الإصابة فى العضلة الضامة، فى حين يعانىي الشيخ من الإصابة فى ركبته وهشام محمد من الإصابة فى العضلة الخلفية ومحارب من آلام الحوض.

فى الوقت الذى ينتظر الجهاز الفنى الاطمئنان بشكل كامل على الجاهزية الفنية للثنائى شريف إكرامى ووليد سليمان من أجل إعادتهما لقائمة الفريق فى المباريات.